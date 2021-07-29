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Двигатели модуля «Наука» удалось отключить после сбоя

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Двигатели многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука», ранее пристыковавшегося к Международной космической станции (МКС), удалось отключить после незапланированного включения. Это следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA в четверг, 29 июля.

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«Аки, мы можем сообщить, что двигатели «Науки» больше не включаются. Мы возвращаем управление положением станции в пространстве»,— сообщил командиру МКС Акихико Хосиде специалист хьюстонского центра управления полетами.

Ранее в этот день российский космонавт Олег Новицкий на борту Международной космической станции (МКС) сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях нового модуля «Наука».

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС. «Пирс» освободил место для «Науки».

МЛМ стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС. Последним был малый исследовательский модуль «Рассвет» в 2010 году.

«Наука» был разработан РКК «Энергия» в кооперации с Центром имени Хруничева (входит в «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За счет него не только увеличится площадь российского сегмента станции, но и будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

МЛМ стал пятым модулем российского сегмента после «Зари» (создан на средства NASA, запущен в 1998 году), служебного модуля «Звезда» (2000), малых исследовательских модулей «Поиск» (2009) и «Рассвет» (2010).

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