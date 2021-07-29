Прямой эфир
Общество
Началась четвертая смена молодежного форума «Территория смыслов»
Армия
Бригада морской пехоты в Крыму получит боевые машины-амфибии
Мир
Лесной пожар в Бодруме потушили
Мир
В США подтвердили требование об обязательной вакцинации госслужащих
Мир
В центре Мармариса развернули палатки с водой и едой для туристов
Наука
NASA отложило запуск корабля Starliner из-за инцидента с модулем «Наука»
Культура
Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за фильма «Черная вдова»
Мир
Число погибших из-за лесных пожаров в Турции увеличилось до четырех

NASA отложило запуск корабля Starliner из-за инцидента с модулем «Наука»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запуск космического корабля Starliner компании Boeing для полета к Международной космической станции (МКС), намеченный на 30 июля, из-за инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля «Наука». Об этом сообщила пресс-служба космического агентства на официальном сайте в четверг, 29 июля.

Отмечается, что запуск второго испытательного полета решили отложить, чтобы дать членам экипажа МКС время для проверки работы новоприбывшего модуля, а также подготовиться к прибытию Starliner.

Космос познания: что важного совершит на орбите «Наука»
Новый орбитальный модуль был запущен к МКС 21 июля

Ранее в этот день российский космонавт Олег Новицкий на борту МКС сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о незапланированно включившихся двигателях модуля «Наука». Позднее космонавты сообщили, что их удалось отключить. В «Роскосмосе» прокомментировали инцидент, отметив, что работа по переводу модуля «Наука» из полетного режима в режим «состыкован с МКС» продолжается.

21 июля модуль был запущен с космодрома Байконур на ракете «Протон-М» и выведен на околоземную орбиту. 26 июля Россия отстыковала модуль «Пирс» от модуля «Звезда» на МКС, чтобы освободить место для «Науки».

28 июля в Европейском космическом агентстве (ЕКА) сообщили о сбоях в работе модуля. Так, после раскрытия солнечных батарей и антенн модуля ЦУП потерял телеметрию с «Наукой». Модуль также не выполнил первое включение двигателя для поднятия орбиты, возникли неполадки в системе сближения и стыковки «Курс» на модуле. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что полет модуля «Наука» к МКС вызвал волнения разработчика, все возникшие замечания проанализирует госкомиссия.

Модуль «Наука» разработали в РКК «Энергия» в кооперации с Центром имени Хруничева (входит в «Роскосмос») в целях расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За счет него не только увеличится площадь российского сегмента станции, но и будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры, которые позволят легко менять оборудование, необходимое для экспериментов.

МЛМ стал пятым модулем российского сегмента после «Зари» (создан на средства NASA, запущен в 1998 году), служебного модуля «Звезда» (2000), малых исследовательских модулей «Поиск» (2009) и «Рассвет» (2010).

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021