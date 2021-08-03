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Пушков оценил заявление Зеленского о принадлежности Крыма

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым «никогда не будет русской территорией», не менее смешно, чем «его собственные прежние юморески». Такое мнение высказал во вторник, 3 августа, российский сенатор Алексей Пушков.

Ранее в этот день украинский лидер заявил, что возвращение Крыма в состав Украины является вопросом времени. Зеленский убежден, что украинцы ценят полуостров больше, чем россияне. По его мнению, для российских граждан Крым и Донбасс — это чужая территория.

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«Это смешно — не менее смешно, чем его собственные прежние юморески. Поэтому ответим ему словами самого Зеленского-актера, когда он еще старался говорить то, что думает», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, Киев всегда негативно относился к республике из-за пророссийских настроений ее жителей.

«Пасынком Украины был Крым — вот кем он был. Пока не вернулся на свою настоящую Родину», — заключил Пушков.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил жителям Крыма «камнями с неба». Глава ведомства напомнил, что Франция потеряла Эльзас в результате франко-прусской войны, однако спустя несколько десятилетий «вернула его под свой контроль». Украине, по его словам, следует вести аналогичную политику выжидания нужного момента в отношении Крыма.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что слова Кулебы наглядно говорят о том, что осталось от Вооруженных сил Украины.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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