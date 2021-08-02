Прямой эфир
Мир
США предписали 24 российским дипломатам покинуть страну до 3 сентября
Мир
Путин поздравил Пашиняна с повторным назначением на должность премьера Армении
Общество
Дело возбудили после обнаружения детей в захламленной квартире в Ульяновске
Мир
Антонов заявил о способности США повлиять на Киев для переговоров с ЛНР и ДНР
Мир
Генконсульство подтвердило гибель троих россиян в ДТП на юге Турции
Спорт
Российские синхронистки прокомментировали ошибку с музыкой на ОИ
Мир
В Крыму оценили угрозу Киева о «камнях с неба»
Общество
Актер Ливанов назвал большой потерей смерть Анатолия Рудакова
Мир
РФ с начала года сделала 35 запросов США о происхождении кибератак
Сюжет:

Захарова прокомментировала угрозу главы МИД Украины о «камнях с неба»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в понедельник, 2 августа, что слова главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, который пригрозил жителям Крыма «камнями с неба», наглядно говорят о том, что осталось от Вооруженных сил Украины.

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дождется момента, чтобы «вернуть» Крым, и пригрозил России «камнями с неба». Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от вооруженных сил Украины» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
Постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов — об отношениях с Украиной, изменениях в Конституции и коронавирусе

Речь идет о заявлении, которое Кулеба сделал ранее в этот день. Министр напомнил, что Франция потеряла Эльзас в результате франко-прусской войны, однако спустя несколько десятилетий «вернула его под свой контроль». Украине, по его словам, следует вести аналогичную политику выжидания нужного момента в отношении Крыма.

Депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек в свою очередь отметил, что в данной угрозе нет никакого смысла. Парламентарий счел, что выражение «камни с неба» Кулеба использовал «для красного словца».

До этого, 20 июля, экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым «домой», преодолев «агрессора» в лице России, за год. Обратившись ко «всем украинским мусульманам» для поздравления их с Курбан-байрамом (праздником окончания хаджа), он выразил надежду, что через год мусульманский праздник на полуострове будут отмечать уже в составе Украины.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в ответ назвал обещания экс-президента Украины враньем.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Украина отказывается признавать итоги голосования. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021