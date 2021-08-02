Захарова прокомментировала угрозу главы МИД Украины о «камнях с неба»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в понедельник, 2 августа, что слова главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, который пригрозил жителям Крыма «камнями с неба», наглядно говорят о том, что осталось от Вооруженных сил Украины.

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев дождется момента, чтобы «вернуть» Крым, и пригрозил России «камнями с неба». Зачем-то выдал военную тайну и рассказал, что осталось от вооруженных сил Украины» — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Речь идет о заявлении, которое Кулеба сделал ранее в этот день. Министр напомнил, что Франция потеряла Эльзас в результате франко-прусской войны, однако спустя несколько десятилетий «вернула его под свой контроль». Украине, по его словам, следует вести аналогичную политику выжидания нужного момента в отношении Крыма.

Депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек в свою очередь отметил, что в данной угрозе нет никакого смысла. Парламентарий счел, что выражение «камни с неба» Кулеба использовал «для красного словца».

До этого, 20 июля, экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал вернуть Крым «домой», преодолев «агрессора» в лице России, за год. Обратившись ко «всем украинским мусульманам» для поздравления их с Курбан-байрамом (праздником окончания хаджа), он выразил надежду, что через год мусульманский праздник на полуострове будут отмечать уже в составе Украины.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в ответ назвал обещания экс-президента Украины враньем.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Украина отказывается признавать итоги голосования. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.