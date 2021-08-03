В Совфеде назвали словесной провокацией заявления США о вторжении в воды Крыма

Заявление заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа Кента о праве американских кораблей заходить в территориальные воды России в районе Крыма — не более чем словесная провокация. Об этом во вторник, 3 августа, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«На самом деле американцы прекрасно понимают, что следующий заход в наши территориальные воды может закончиться печально для любого иностранного военного судна. Я бы на их месте не стал испытывать наше терпение. Им лучше спросить своих военных: согласны они делать такие провокационные шаги? Ни один нормальный американский военный на такую авантюру не согласится», — отметил сенатор.

В качестве примера политик предложил представить, что Россия зайдет в Мексиканский залив, объявит, что Техас незаконно перешел в состав США, и начнет «бороздить своими кораблями» вдоль американского побережья.

«Несложно догадаться, сколько было бы крику», — подметил Джабаров.

Накануне Кент, комментируя вторжение британского эсминца Defender в российские воды, заявил о том, что, по мнению Вашингтона, американские суда имеют право на заход в территориальные воды Крыма, напомнив о подобных действиях кораблей США.

В июне Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.

При этом 1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма с целью провокации России. Об этом свидетельствуют обнаруженные секретные документы, которые сотрудник британского минобороны забыл на автобусной остановке в графстве Кент.

7 июля глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в «территориальные воды Украины».

Данное высказывание Рааба вызвало обеспокоенность в Кремле, о чем заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские пограничные службы будут выполнять все необходимые действия в случае повторения подобных инцидентов.