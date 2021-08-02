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В США допустили новые вторжения в воды Крыма

В США допустили новые вторжения в воды Крыма

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Вашингтон считает, что американские суда имеют право на заход в территориальные воды Крыма. Об этом в понедельник, 2 августа, в интервью журналу «Новое время» заявил заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент, комментируя вторжение британского эсминца Defender в российские воды.

Дипломат напомнил о подобных действиях кораблей США.

«Можно вспомнить эпизод в 1988 году, когда американский корабль создал напряжение с кораблями тогда еще советского флота, да и в более близкие к нам годы американские корабли предпринимали нечто подобное, что и британское судно», — сказал Кент.

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Кроме того, он обвинил Китай в нарушении прав островов, принадлежащих Филиппинам. По словам дипломата, Пекин препятствует свободе судоходства в Южно-Китайском море, и Вашингтон не оставит этот факт без внимания, пишет «РИА Новости».

«Точно так же и в Черном море США продолжат отстаивать право на свободную навигацию, и мы одна из стран, которая постоянно напоминает миру, что Крым украинский», — добавил Кент.

В июне Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.

При этом 1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма с целью провокации России. Об этом свидетельствуют обнаруженные секретные документы, которые сотрудник британского минобороны забыл на автобусной остановке в графстве Кент.

7 июля глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в «территориальные воды Украины».

Данное высказывание Рааба вызвало обеспокоенность в Кремле, о чем заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские пограничные службы будут выполнять все необходимые действия в случае повторения подобных инцидентов. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь подчеркнул, что любая провокация, подобная инциденту с эсминцем Defender, получит от России адекватный ответ и будет пресекаться на корню.

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