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Роспотребнадзор оценил эффективность российских вакцин к штамму «дельта»

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Эффективность российских вакцин от коронавируса к штаммам «дельта» и «дельта плюс» может незначительно снизиться, но сохранится на уровне, превышающем 90%. Такое заявление сделал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов.

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«Эффективность вакцин снижается незначительно и, по последним данным, все равно остается на уровне выше 90%. И это проверяется постоянно, ставятся тесты на вирус-нейтрализацию с каждым новым изолятом вируса», — сказал он «Интарфакс».

По словам специалиста, для того, чтобы справиться с указанными штаммами коронавируса, организму требуется большее количество антител.

«К счастью, все существующие и зарегистрированные на территории РФ вакцины эффективны против коронавируса, но требуется несколько больше по сравнению с классическим вариантом вируса количества антител. Тем не менее, поствакцинальные антитела обладают нейтрализующим эффектом и весьма эффективно противостоят инфекциям «дельта» и «дельта плюс» вариантам», — уточнил Семенов.

Данные свойства относятся также к другим зарегистрированным в мире вакцинам, отметил он.

«По всем последним тестам, которые проводили комплексно и проводят постоянно, в том числе и специалисты Роспотребнадзора, на вирус-нейтрализацию, мы видим, что антитела, которые вырабатываются в результате действия отечественных вакцин, эффективно работают», — подчеркнул эксперт.

В то же время Семенов указал на нецелесообразность изменения состава вакцин для иммунизации к новым штаммам коронавируса, так как иначе России «придется тогда заново проходить все круги регистрации, клинических испытаний».

30 июля глава Центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в России более 95% выявленных случаев COVID-19 приходятся на штамм «дельта». При этом он подчеркнул, что российские вакцины от коронавируса могут не более чем за месяц поменять свой состав в случае появлении новых штаммов инфекции.

В тот же день заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов предупредил, что длительность течения COVID-19 при заражении штаммом «Дельта» увеличилась. Инкубационный период заболевания при этом сократился, уточнил он.

При этом 19 июля стало известно, что ученые подтвердили эффективность российского препарата «Спутник V» против штамма «Дельта».

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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