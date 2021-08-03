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58% американцев не доверяют комитету по расследованию штурма Капитолия

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Большинство граждан США (58%) заявляют, что специальный комитет палаты представителей конгресса, расследующий нападение на Капитолий 6 января, является необъективным. Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на результаты исследования CAPS / Harris Poll.

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Опрос, проведенный Центром американских политических исследований Гарварда и социологической службой Харриса, показал, что только 42% верят в беспристрастность расследования, тогда как 58% уверены в предвзятости комитета.

Опрос был проведен 28–29 июля, в нем приняли участие 1788 человек.

Первое заседание комитета состоялось 27 июля, показания дали четыре сотрудника правоохранительных органов. Один из них заявил, что устроившие беспорядки на территории Капитолия считали, что пришли туда по приглашению бывшего президента США Дональда Трампа.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе получивший тяжелые травмы полицейский.

Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Первым осужденным стал 38-летний житель Флориды Пол Ходжкинс. Его приговорили к восьми месяцам тюремного заключения «за препятствование усилиям конгресса по подведению итогов и подтверждению результатов голосования на выборах» президента США.

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