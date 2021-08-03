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Третий офицер полиции Капитолия совершил самоубийство после штурма

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Еще один американский полицейский, ставший свидетелем беспорядков в здании Капитолия в январе, покончил с собой. Об этом сообщил корреспондент телеканала CNN Маршалл Коэн в своем аккаунте в Twitter.

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«К сожалению, еще один, третий сотрудник полиции, который был свидетелем беспорядков в Капитолии 6 января, покончил с собой. Центральный полицейский департамент округа Колумбия подтвердил смерть полицейского Гюнтера Хашида», — написал Коэн.

Ранее представители полиции США сообщили, что 51-летний американский полицейский Ховард Либенгуд 9 января покончил с собой спустя несколько дней после штурма здания конгресса в Вашингтоне. Вторым полицейским стал Джеффри Смит. Он совершил самоубийство 15 января после 12 лет службы в патруле.

6 января сторонники Трампа после митинга ворвались в здание конгресса, где должно было пройти утверждение итогов состоявшихся в ноябре президентских выборов. Заседание было сорвано. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет.

Первым осужденным стал 38-летний житель Флориды Пол Ходжкинс. Его приговорили к восьми месяцам тюремного заключения «за препятствование усилиям конгресса по подведению итогов и подтверждению результатов голосования на выборах» президента США.

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