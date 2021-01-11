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AP сообщило о самоубийстве офицера полиции Капитолия после штурма здания

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Сотрудник полиции Капитолия Ховард Либенгуд мог покончить жизнь самоубийством, пишет 10 января агентство Associated Press со ссылкой на данные двух анонимных источников.

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10 января власти Вашингтона объявили о смерти 51-летнего полицейского, участвовавшего в подавлении беспорядков в конгрессе США, не уточнив причины случившегося. Известно, что он умер не при исполнении.

По словам собеседников агентства, Либенгуд скончался в результате «очевидного самоубийства». При этом не известно, связано ли это с событиями 6 января и штурмом Капитолия.

Офицер Ховард Либенгуд работал в отделе сената конгресса США с 2005 года. Его отец охранял Капитолий в 1980-х.

Ранее в этот день Белый дом и конгресс приспустили наполовину флаги в память о погибшем при штурме Капитолия полицейском Брайане Сикнике.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе получивший тяжелые травмы полицейский.

Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».

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