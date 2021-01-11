AP сообщило о самоубийстве офицера полиции Капитолия после штурма здания

Сотрудник полиции Капитолия Ховард Либенгуд мог покончить жизнь самоубийством, пишет 10 января агентство Associated Press со ссылкой на данные двух анонимных источников.

10 января власти Вашингтона объявили о смерти 51-летнего полицейского, участвовавшего в подавлении беспорядков в конгрессе США, не уточнив причины случившегося. Известно, что он умер не при исполнении.

По словам собеседников агентства, Либенгуд скончался в результате «очевидного самоубийства». При этом не известно, связано ли это с событиями 6 января и штурмом Капитолия.

Офицер Ховард Либенгуд работал в отделе сената конгресса США с 2005 года. Его отец охранял Капитолий в 1980-х.

Ранее в этот день Белый дом и конгресс приспустили наполовину флаги в память о погибшем при штурме Капитолия полицейском Брайане Сикнике.

Беспорядки в Вашингтоне разгорелись 6 января во время обсуждения в конгрессе итогов президентских выборов. Законодателям пришлось прервать дебаты из-за того, что сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий.

Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе получивший тяжелые травмы полицейский.

Позже стало известно, что демократы намерены вынести действующему главе государства импичмент за «подстрекательство к мятежу».