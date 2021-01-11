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Белый дом вслед за конгрессом приспустил флаг в память о погибшем офицере

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Белый дом наполовину приспустил флаг в память о погибшем при штурме Капитолия полицейском Брайане Сикнике, сообщает 10 января телеканал KTLA.

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Ранее в это день спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси распорядилась, чтобы на здании конгресса был приспущен флаг из-за гибели офицера при беспорядках в Вашингтоне.

«Он отдал свою жизнь, защищая Капитолий нашей страны, его членов и всех, кто работал внутри, от насильственной мафии, намеревавшейся причинить вред. Он принес высшую жертву во имя большей славы и отдал свою жизнь, защищая нашу демократию», — цитирует Business Insider письмо республиканского конгрессмена Нэнси Мейс, адресованное президенту Дональду Трампу в воскресенье.

42-летний Брайан Сикник присоединился к полиции Капитолия в 2008 году и прослужил там до своей смерти в четверг, 7 января. В официальном заявлении говорится, что Сикник был ранен «во время физического столкновения с демонстрантами».

При этом Associated Press со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что офицер скончался в больнице после удара по голове огнетушителем со стороны протестующих сторонников Трампа.

6 января американский конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов, согласно которым новым главой государства стал демократ Джо Байден. Заседание внезапно прервали из-за того, что сторонники Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки. За день до этого глава Белого дома анонсировал митинг в Вашингтоне.

Полиция применила силу для разгона демонстрантов. Четыре человека погибли в ходе беспорядков, позже скончался получивший тяжелые травмы полицейский. Еще порядка 50 офицеров получили ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после беспорядков отметила, что электоральная система в США архаична, не отвечает современным демократическим стандартам и создает возможности для многочисленных нарушений. По этой причине и начались беспорядки и споры об итогах выборов.

В то же время политолог Андрес Томас Контерис заявил, что в США никогда не было демократии, а после выборов усилился раскол общества.

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