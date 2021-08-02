Эксперт оценил обещание Трампа обнародовать доказательства нарушений на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп начал свою предвыборную кампанию, которая уже вступает в активную фазу. Об этом в понедельник, 2 августа, заявил «Известиям» президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, комментируя обещание экс-главы Белого дома обнародовать доказательства нарушений на состоявшихся президентских выборах.

«Таких доказательств было огромное количество еще во время предвыборной кампании и по ее окончании. Но всё это закончилось ничем. Он (Трамп. — Ред.) рассчитывал на Верховный суд, где были три его ставленника, и тем не менее все они его не поддержали. Причина была в том, что они прекрасно понимали, где истина, но если они поддержат Трампа, то это приведет к гражданской войне», — пояснил он.

По словам Лозанского, помимо Верховного суда, Трампа предали многие члены его администрации, его команды, в том числе и генпрокурор. При этом американист отметил, что сам бывший глава Белого дома и примерно половина страны по-прежнему остаются на своих позициях.

По его мнению, сейчас уже речь идет о подготовке к новым выборам. Хотя его противники рассчитывали, что экс-президент просто сойдет со сцены, считает американист.

«Это вызывает ярость у его противников, прессы. Так что, видимо, всё-таки он сумел набрать достаточное количество дополнительных аргументов и практически начал свою предвыборную кампанию. Она вступает в активную фазу, и Трамп будет продолжать свою битву», — заключил Лозанский, при этом предположив, что Трампу вряд ли удастся вернуться к активной политической жизни.

Накануне Трамп заявил о том, что доказательства многочисленных нарушений на выборах президента Соединенных Штатов в 2020 году в скором времени будут представлены общественности. Экс-президент обвинил ведущие СМИ в неполноценном предоставлении информации населению, а также призвал законодательные американские органы изменить порядок голосования в рамках предотвращения повторных нарушений.

При этом 10 июля в министерстве юстиции США назвали опасными заявления Трампа о его восстановлении в должности главы государства. Отмечалось, что он и некоторые его сторонники-республиканцы выдвинули «нелепую» теорию о восстановлении на посту президента в следующем месяце. Вместе с тем утверждалось, что для этого не существует никаких юридических или конституционных механизмов, и утверждения Трампа о сфальсифицированных выборах 2020 года были полностью опровергнуты.

Президентские выборы в США 2020 года состоялись 3 ноября 2020 года. На них 46-м президентом страны был избран кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. До, во время и после дня выборов на тот момент действующий президент США Дональд Трамп и его соратники заявляли о широко распространенных нарушениях на выборах, однако прокуратура и официальные представители каждого из 50 штатов не обнаружили доказательств предъявляемых обвинений. После оглашения итогов голосования Трамп продолжал распространять заявления о своей победе на выборах.

7 января конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом США. Это проходило на фоне беспорядков в Вашингтоне: за день до этого сторонники Трампа ворвались в Капитолий. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббит со стороны манифестантов и полицейский.