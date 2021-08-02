Новую программу по переселению людей из аварийного жилья запустят в 2021 году

Программа расселения аварийного жилья будет запущена в этом году. На новый проект планируется выделить 45 млрд рублей. В первую очередь расселят дома в Сахалинской области, а также в Карачаево-Черкесии, сообщает телеканал «Известия». Предлагается строить наемный жилищный фонд и использовать комплексный подход к развитию территорий. Соглашения с Фондом ЖКХ подписали Адыгея и Дагестан. В четырех регионах текущая программа расселения завершится в 2022 году, в том числе в Астраханской области. Нацпроект «Жилье и городская среда» продлится до 2024 года. К этому времени планируется переселить 530 тыс. человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.