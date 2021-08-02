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Российский гимнаст Аблязин взял серебро в опорном прыжке на ОИ

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Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро Олимпиады в опорном прыжке и принес сборной Олимпийского комитета России (ОКР) 48-ю медаль Игр в Токио. Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

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По результатам двух прыжков Аблязин набрал 14,783 балла. Аналогичное количество баллов получил Чо Хван Шин из Южной Кореи, однако он расположился выше на турнирной таблице из-за сложности первого прыжка. Бронза досталась спортсмену из Армении Артуру Давтяну (14,733).

Также еще один российский гимнаст Никита Нагорный (14,716) занял пятое место.

Для сборной ОКР медаль Аблязина стала 48-й по счету на летних Олимпийских играх. Так, в активе спортсменов 12 золотых, 21 серебряная и 15 бронзовых наград, напоминает «Газета.ру».

XXXII Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. В соревнованиях принимают участие более 11 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгрывается 339 комплектов наград в 41 виде спорта. В составе российской команды 333 спортсмена.

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