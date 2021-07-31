США провалили вторую попытку испытать новую сверхзвуковую ракету

В США провалились повторные испытания сверхзвуковой ракеты. Изделие AGM-183A отделилось от самолета, но само не полетело. Двигатель нового оружия не выдал стартового импульса. В итоге снаряд сумел набрать лишь скорость свободного падения. Такой исход оказался лучше, чем самые первые испытания, сообщает телеканал «Известия». В дебютный полет AGM-183A отказалась сходить с крыла, видимо, знала, что двигатели всё равно не сработают. Пока у США хорошо летают лишь ракеты из фантазий Трампа, который заявлял, что у США есть ракета в 117 раз быстрее существующих. Видимо, в мае 2020-го Трамп имел в виду не AGM-183A. Разработки ракеты ведутся с 2018-го компанией Lockheed Martin. В 2021-м Пентагон планировал поставить боеприпас на вооружение.

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