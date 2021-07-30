В ВОЗ спрогнозировали появление новых опасных штаммов коронавируса

В дополнение к уже существующим штаммам коронавируса «альфа», «бета», «гамма» и «дельта» появятся новые особо опасные варианты. Об этом 30 июля в ходе брифинга в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Трансляция велась в Twitter-аккаунте организации.

«ВОЗ предупреждала, что вирус, вызывающий заболевание COVID-19, менялся с момента первых сообщений о нем и продолжает меняться. Возникли четыре варианта, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться еще, пока вирус продолжает распространяться», — сказал он.

Гебрейесус отметил, что скачок заболеваемости COVID-19 в последние недели в пяти из шести регионов ВОЗ связан с дельта-вариантом, который обнаружили уже не менее чем в 132 странах.

Индийскую мутацию COVID-19 «Дельта» обнаружили в марте в штате Махараштра, затем он распространился в другие страны. В России, по данным главы Центра «Вектор» Рината Максютова на 30 июля, на «дельту» приходится более 95% выявленных случаев COVID-19, а бразильский штамм «гамма» обнаружен только в одном субъекте РФ и дальнейшего распространения не получил.

«Гамму» и «дельту» относят к категории «вызывающих озабоченность», по причине того, что они более трансмиссивны и могут снижать эффективность антител, отметили в «Векторе».

По мнению иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, «Гамма» не получит распространение в России, основная борьба в РФ развернется между мутациями «дельта плюс» и «лямбда».

28 июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, число стран и территорий, где циркулирует штамм COVID-19 «Дельта», выросло с 20 по 27 июля на восемь государств и достигло 132. По информации ВОЗ на 27 июля, «альфа», обнаруженный в сентябре прошлого года в Великобритании, присутствовал в 182 странах, «Бета», выявленный в августе 2020 года в ЮАР, — в 131 государстве, «Гамма», обнаруженный в сентябре того же года в Бразилии, — в 81 стране.

24 июля врач-иммунолог Эдуард Шунков предупредил о появлении нового сверхсильного штамма коронавируса, который сделает пандемию еще более масштабной. По его мнению, если произойдет скрещивание коронавируса с другими инфекциями, миру может грозить появление новой суперинфекции, которая будет вызывать у каждого заболевшего тяжелое течение болезни с массой «жизнеугрожающих симптомов».

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