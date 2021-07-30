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В «Векторе» оценили вероятность распространения штамма «Гамма» в РФ

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Распространение бразильского штамма коронавируса «Гамма» в России маловероятно. Об этом в пятницу, 30 июля, заявил директор центра «Вектор» Ринат Максютов.

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«Встречается вариант «Гамма» сегодня только в одном субъекте Российской Федерации, дальнейшее распространение он не получил», — заявил журналистам Максютов.

Он уточнил, что речь идет про Республику Саха.

«Распространение «Гамма»-варианта маловероятно по той причине, что вариант «Дельта», который в подавляющем большинстве регионов заполонил фактически все разнообразие коронавируса в России сегодня, не позволит это сделать», — заключил он.

По словам эксперта, на Дельта штамм фиксируется в 95% случаях выявления коронавируса.

22 июля в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщили, что случаи заболевания бразильским штаммом COVID-19 в России являются единичными. В учреждении добавили, что заболевшие данным штаммом COVID-19 не были привиты.

В тот же день в центре «Вектор» подтвердили, что бразильский штамм коронавируса «Гамма» был выявлен в России. Отмечалось, что «Гамма» и «Дельта» отнесены к категории «вызывающих озабоченность», по причине того что они более трансмиссивны и могут снижать эффективность антител.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что бразильская мутация коронавируса «Гамма», скорее всего, не получит распространение в России. По его словам, основная борьба в РФ развернется между мутациями «Дельта плюс» и «Лямбда».

28 июля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, число стран и территорий, где циркулирует штамм COVID-19 «Дельта», выросло с 20 по 27 июля на восемь государств и достигло 132.

Бразильский штамм — это собирательное название четырех бразильских линий, они обозначаются P.1, P.2, P.3 и P4. Наиболее известная из них мутация P.1 («Гамма»).

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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