В ВОЗ отметили рост числа стран со штаммом COVID-19 «Дельта»

Число стран и территорий, где циркулирует отличающийся высокой заразностью штамм COVID-19 «Дельта», выросло с 20 по 27 июля на восемь государств и достигло 132. Об этом сообщила в среду, 28 июля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«132 страны и территории, в том числе восемь новых, сообщили о случаях заражения вариантом «Дельта», — говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене организации, опубликованном на сайте ВОЗ.

Вместе с тем уточняется, что география распространения штаммов «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта», отнесенных к категории «вариантов, вызывающих обеспокоенность», продолжает расти. При этом, согласно оценке ВОЗ, обеспокоенность также вызывает распространение в мире всех четырех штаммов, входящих в эту группу.

По состоянию на 27 июля «Альфа», обнаруженный в сентябре прошлого года в Великобритании, присутствовал в 182 странах. При этом данный показатель стал больше на два государства, чем неделей ранее.

Вариант «Бета», выявленный в августе 2020 года в ЮАР, в свою очередь присутствует в 131 государстве (на одно больше, чем на предыдущей неделе), тогда как «Гамма», обнаруженный в сентябре того же года в Бразилии, за семь дней расширил свою географию с 78 до 81 страны.

ВОЗ отмечает, что за минувшую неделю заболеваемость в мире увеличилась на 8%. Так, было выявлено более 3,8 млн новых случаев инфицирования коронавирусом. При этом число случаев с летальным исходом выросло на 21%: за неделю скончались более 69 тыс. человек.

Согласно данным организации на 27 июля, в мире было зарегистрировано с начала пандемии 194 608 040 случаев заражения COVID-19 и 4 170 155 летальных исходов.

Накануне ВОЗ исключила из списка для мониторинга (Alert for Further Monitoring) вариант коронавируса АТ.1, выявленный в России. Впервые он был зафиксирован в РФ в январе 2021 года. В настоящий момент в перечень включены 16 вариантов COVID-19, которые были обнаружены в разное время в различных странах мира

В тот же день врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что появившиеся в РФ штаммы коронавируса не представляют угрозы, так как мутация не сделала их более заразными или опасными для заболевшего.

22 июля в центре «Вектор» подтвердили, что бразильский штамм коронавируса «Гамма» был выявлен в России. Отмечалось, что «Гамма» и «Дельта» отнесены к категории «вызывающих озабоченность» по причине того, что они более трансмиссивны и могут снижать эффективность антител.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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