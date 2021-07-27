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ВОЗ исключила из списка для мониторинга выявленный в России штамм COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила из списка для мониторинга (Alert for Further Monitoring) вариант коронавируса АТ.1, выявленный в России. Об этом свидетельствуют данные реестра на сайте организации от 27 июля.

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В ВОЗ добавили, что с 31 мая штаммам коронавируса, «вызывающим обеспокоенность», присваивают специальную маркировку в виде буквы греческого алфавита, а штамм АТ.1 такого названия не получил — он был включен в отдельный мониторинговый список.

Кроме того, в женевской штаб-квартире ВОЗ заявили, что называть штамм АТ.1 российским неправильно.

«Мы бы не называли его российским вариантом. Ни одна страна не должна подвергаться стигматизации за то, что выявляет варианты и сообщает о них», — заявили в организации ТАСС.

ВОЗ включила штамм коронавируса AT.1, обнаруженный в России, в список для мониторинга 8 июля. Впервые он был зафиксирован в РФ в январе 2021 года. В настоящий момент в перечень включены 16 вариантов COVID-19, которые были обнаружены в разное время в различных странах мира.

Ранее в этот день врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил, что появившиеся в РФ штаммы коронавируса не представляют угрозы, так как мутация не сделала их более заразными или опасными для заболевшего.

22 июля в центре «Вектор» подтвердили, что бразильский штамм коронавируса «Гамма» был выявлен в России. Отмечалось, что «Гамма» и «Дельта» отнесены к категории «вызывающих озабоченность» по причине того, что они более трансмиссивны и могут снижать эффективность антител.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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