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Врач оценил степень опасности обнаруженных в России штаммов COVID-19

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Врач-вирусолог Евгений Тимаков сообщил во вторник, 27 июля, что появившиеся в РФ штаммы коронавируса не представляют угрозы, так как мутация не сделала их более заразными или опасными для заболевшего.

Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила из списка для мониторинга вариант COVID-19 AT.1, выявленный в России. Соответствующая информация следует из данных, опубликованных в реестре организации.

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«Вирус мутирует. Сейчас мы с вами видим основные линии, патогенные штаммы: бразильский, великобританский, индийский штаммы, еще южноафриканский, который требует серьезного отношения», — приводит ТАСС слова Тимакова.

Он уточнил, что остальные мутации, в частности северо-западный и сибирский штаммы, а также еще около 15 тыс. различных видоизменений, выявленных в России, не имеют эпидемиологической опасности. Тимаков пояснил, что они «не стали более заразными, не стали больше поражать наши органы и ткани, поэтому эти штаммы не стали жизнеспособными».

Однако, как отметил вирусолог, «Дельта»-штамм, напротив, становится более устойчивым и легче преодолевает иммунитет.

«Индийский [штамм] вытеснил вообще всё, что только можно, потому что его способность связываться с нашими рецепторами, и проникать в организм, и обходить иммунные барьеры сейчас приближается к идеальной», — заключил эксперт.

22 июля в центре «Вектор» подтвердили, что бразильский штамм коронавируса «Гамма» был выявлен в России. Отмечалось, что «Гамма» и «Дельта» отнесены к категории «вызывающих озабоченность» по причине того, что они более трансмиссивны и могут снижать эффективность антител.

При этом, по словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, бразильская мутация коронавируса «Гамма», скорее всего, не получит распространения в России.

Бразильский штамм — это собирательное название четырех бразильских линий, они обозначаются P.1, P.2, P.3 и P4. Наиболее известная из них мутация — P.1 («Гамма»).

Вместе с тем в марте в штате Махараштра обнаружили индийскую мутацию COVID-19 «Дельта». В минздраве Индии отмечали, что на тот момент было мало данных для установления связи между возникновением штаммов и ростом заболеваемости в ряде штатов. Затем этот вариант коронавируса обнаруживали в разных странах, в том числе в России.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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