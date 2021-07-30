Атлета из Иллинойса обвинили в участии штурма Капитолия

В США спортсмена обвинили в участии штурма Капитолия. Атлета из Иллинойса считают организатором пяти преступлений, включая насильственное проникновение на территории Капитолия, сопротивление правоохранительным органам и подстрекательство. На скамье подсудимых сейчас около 500 человек, передает телеканал «Известия». Конгрессменам не дали проверить условия содержания заключенных. Журналисты писали о жалобах — от запугиваний до пыток. В январе сторонники Трампа ворвались на Капитолийский холм. Активисты пытались помешать итогам выборов президента США. Во время штурма погибли четверо протестующих и полицейский. По факту беспорядков заведено более 160 дел.

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