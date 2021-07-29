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Власти США не осветили подробности встречи Байдена и Тихановской

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В США не сделали официальных заявлений по прошедшей встрече главы государства Джо Байдена с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской. Информация о проведении переговоров была опубликована лишь в личном аккаунте американского лидера в Twitter.

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Тихановская находится в США с 18 июля. Ее встреча с Байденом состоялась 28 июля.

При этом Белый дом, который обычно распространяет заявления по итогам переговоров, официально не сообщал о прошедшей встрече. Данный вопрос не освещался и в ходе брифинга представителя Белого дома, который прошел после встречи Байдена и Тихановской. Так, США до сих пор не дали официального комментария о том, какие темы обсуждались в ходе переговоров.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявления, сделанные Тихановской в рамках поездки в США. По его мнению, они содержат призывы к свержению власти в Белоруссии.

«Говоря о поддержке американского правительства, она (Тихановская. — Ред.) сказала, что, если какая-то страна решит воспользоваться слабостью режима, США будут на нашей стороне (на стороне белорусской оппозиции. — Ред. ) <...>. Это, безусловно, четкий призыв к смене режима, ясный призыв к вмешательству во внутренние дела суверенного государства», — указал Полянский в ходе пресс-конференции в четверг, 29 июля.

Тихановская по итогам встречи сообщила, что призвала Байдена помочь сделать Белоруссию «успешным примером ненасильственного перехода к демократии». Она подчеркнула, что рада встрече с американским лидером, и рассказала, что тот после беседы угостил ее печеньем.

Американский президент, в свою очередь, заявил, что «Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека».

21 июля Белый дом по итогам встречи советника по национальной безопасности США Джейка Салливана с Тихановской опубликовал сообщение, в котором говорилось о том, что Вашингтон продолжит привлекать «режим президента Белоруссии Александра Лукашенко к ответственности за свои действия», в том числе посредством санкций.

В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, а второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты голосования и позднее покинувшая страну. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной.

Меры против Минска вводятся на фоне инцидента с лайнером авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил экстренную посадку в белорусской столице из-за сообщения о минировании, впоследствии не подтвердившегося. На борту лайнера находился экс-главред признанного в стране экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета блогера и его спутницу — россиянку Софью Сапегу — задержали.

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