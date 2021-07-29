В Петербурге назвали причину смерти нескольких вакцинированных людей

Несколько случаев летальных исходов среди вакцинировавшихся от коронавируса пациентов, связаны с наличием у них тяжелых сопутствующих заболеваний. Об этом заявил в четверг, 29 июля, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

«Есть случаи, когда пациенты завершили вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Но это пациенты с тяжелыми сопутствующими патологиями — сердечно-сосудистыми, онкологическими и прочими», — рассказал он журналистам.

Ранее, 27 июля, реаниматолог, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе сообщил, что выработка коллективного иммунитета во всем мире поможет остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Специалист уточнил, что прививаться из-за изменчивости вируса придется регулярно — раз в полгода или год.

20 июля профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал о рисках для людей, которые пренебрегают вторым компонентом вакцины от коронавируса.

По его словам, некоторые граждане делают первый укол, чтобы от них «отвязались», и не приходят полный курс вакцинации, что чревато выработкой слабого иммунитета к COVID-19.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

6 июля, научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность. Кроме того ученые отмечали, что российские прививки эффективны даже против новых штаммов коронавируса.

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