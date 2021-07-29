Прямой эфир
Туризм
Авиакомпания «Россия» готова выполнять рейсы в Египет с 9 августа
Происшествия
В Тюмени нейтрализованы двое террористов
Мир
Украинка поругалась с таксистом из-за слов об «исконно русском» Харькове
Туризм
Болгария изменила правила въезда для туристов из России
Спорт
Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале ОИ в Токио
Мир
Пушков высмеял угрозу Украины беседовать с Байденом на повышенных тонах
Общество
Представитель МакSим рассказала о положительной динамике в ее состоянии
Мир
Сняты все оповещения об угрозе цунами у побережья США
Сюжет:

В Петербурге назвали причину смерти нескольких вакцинированных людей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько случаев летальных исходов среди вакцинировавшихся от коронавируса пациентов, связаны с наличием у них тяжелых сопутствующих заболеваний. Об этом заявил в четверг, 29 июля, председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец.

Второй не лишний: как в Москве стартовала ревакцинация
И скольким жителям столицы пришло время сделать повторную прививку

«Есть случаи, когда пациенты завершили вакцинацию двумя компонентами, и у них фиксировался летальный исход. Но это пациенты с тяжелыми сопутствующими патологиями — сердечно-сосудистыми, онкологическими и прочими», — рассказал он журналистам.

Ранее, 27 июля, реаниматолог, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе сообщил, что выработка коллективного иммунитета во всем мире поможет остановить распространение новой коронавирусной инфекции. Специалист уточнил, что прививаться из-за изменчивости вируса придется регулярно — раз в полгода или год.

20 июля профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал о рисках для людей, которые пренебрегают вторым компонентом вакцины от коронавируса.

По его словам, некоторые граждане делают первый укол, чтобы от них «отвязались», и не приходят полный курс вакцинации, что чревато выработкой слабого иммунитета к COVID-19.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

6 июля, научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтвердила свою безопасность и эффективность. Кроме того ученые отмечали, что российские прививки эффективны даже против новых штаммов коронавируса.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021