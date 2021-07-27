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Врач назвал способ остановить пандемию COVID-19

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Реаниматолог, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе сообщил во вторник, 27 июля, что выработка коллективного иммунитета во всем мире поможет остановить распространение новой коронавирусной инфекции.

«Когда популяционный иммунитет накопится во всех странах, то, я думаю, будет уменьшаться период, когда нужно делать повторные вакцинации», — сказал он в беседе с Ura.ru.

Второй не лишний: как в Москве стартовала ревакцинация
И скольким жителям столицы пришло время сделать повторную прививку

Чурадзе привел в пример испанский грипп. Тогда, по его словам, смертность и высочайшая заболеваемость держались несколько лет, а потом все пошло на спад.

Вместе с тем специалист уточнил, что прививаться из-за изменчивости вируса придется регулярно — раз в полгода или год.

«Это не полиомиелит и не оспа, когда человека достаточно было вакцинировать один раз и на всю жизнь», — пояснил реаниматолог.

Ранее в этот день стало известно, что офтальмологи из госпиталя медицинского факультета Университета Неджметтина Эрбакана в Турции совместно с коллегами из Катара и Великобритании выявили еще один признак длительного COVID-19. Так, специалисты заявили о потере нервных волокон и увеличении количества дендритных клеток на роговице глаза.

Накануне врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов отметил, что вакцинация от коронавируса может помочь предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, который проявляется в виде слабости, депрессии и снижении когнитивных функций.

Вместе с тем в России с 18 января проходит масштабная вакцинация от COVID-19. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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