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РКН заблокировал 1,2 тыс. сайтов о продаже фейковых сертификатов о вакцинации

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С начала года в России заблокировано или удалено почти 1,2 тыс. сайтов и интернет-страниц с предложениями купить поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19. Об этом 29 июля сообщили в Роскомнадзоре (РКН).

Укол совести: в РФ заблокировали почти тысячу сайтов с фейковыми COVID-сертификатами
Чем рискуют покупатели поддельных документов о вакцинации

«С начала года было заблокировано или удалено 1188 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

По данным РКН, в июле заблокировано 1146, в июне — 29 подобных сайтов. В марте блокировка коснулась одного сайта.

С 1 апреля в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которая привела к тяжким последствиям. Если же из-за ложной информации был причинен вред здоровью кого-либо, то нарушителей ждет штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы может составить до трех лет, добавили в пресс-службе регулятора.

В июле в Москве полиция возбудила первое уголовное дело за покупку несуществующего QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции. Фигурант приобрел поддельный QR-код за 9 тыс. рублей. По этой статье ему грозит до двух лет лишения свободы.

23 июля сообщалось, что правоохранители в Москве с начала года изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Было возбуждено 60 уголовных дел.

29 июня в МВД России рассказали, что Уголовный кодекс предусматривает наказание не только для продавцов поддельных справок о вакцинации от коронавирусной инфекции, но и для покупателей.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах «стопкоронавирус.рф» и «доступвсем.рф», а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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