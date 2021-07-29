В аэропорту Нижневартовска встретили олимпийского чемпиона Храмцова

В аэропорту Нижневартовска встретили олимпийского чемпиона по тхэквондо Максима Храмцова, вылетевшего из Токио. Об этом сообщает в четверг, 29 июля, РЕН ТВ.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил посадку утром, уточняет телеканал.

В аэропорту Храмцова встретили родные и близкие, а также представители администрации, журналисты и местные жители.

Храмцов выиграл олимпийское золото 26 июля. Эта медаль стала первой наградой высшей пробы в истории развития данного вида спорта в РФ. По словам спортсмена, он до сих пор не осознает, что стал чемпионом.

В финальной схватке в категории до 80 кг Храмцов победил иорданца Салеха аль-Шарабати. Счет встречи — 20:9 в пользу россиянина.

На следующий день стало известно, что российские тхэквондисты впервые в истории выиграли медальный зачет на Олимпийских играх. Кроме Храмцова медали заработала Татьяна Минина. Она стала серебряным призером в весовой категории до 57 кг. Михаил Артамонов завоевал бронзу на ОИ в весе до 58 кг. Тхэквондист Владислав Ларин завоевал золото в финале весовой категории свыше 80 кг.

Олимпиада и Паралимпиада в Токио должны были состояться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год. Они проходят без участия иностранных болельщиков. Название Игр — «Токио-2020» — сохранено.