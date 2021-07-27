Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Госдуме предложили запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак
Общество
В Иркутске за взятку задержали замначальника СУ МВД по Бурятии
Спорт
Российские гимнастки впервые выиграли командные соревнования на ОИ
Мир
ВОЗ исключила из списка для мониторинга выявленный в России штамм COVID-19
Мир
В немецком Леверкузене заявили об угрозе городу из-за взрыва на химзаводе
Спорт
Российский тхэквондист Ларин завоевал золото на Олимпиаде в Токио
Мир
ВОЗ призвала ограничить распространение электронных сигарет в мире
Мир
Делегация РФ прибыла на консультации с США по стратегической стабильности
Спорт
Симона Байлз обняла Мельникову после падения россиянки с бревна

Российский тхэквондист Ларин завоевал золото на Олимпиаде в Токио

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золото на Олимпиаде в Токио и принес сборной ОКР седьмую награду высшей пробы.

Четверка удалая: супергимнасты, русский финал в сабле и успех Храмцова
У России — дебютное олимпийское золото в тхэквондо, а также победа в командном многоборье впервые с 1996 года

Спортсмен в финале весовой категории свыше 80 кг победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9.

Накануне Максим Храмцов одержал победу над иорданцем Салехом аль-Шарабати в весовой категория до 80 кг и завоевал золотую медаль. Эта награда стала первой медалью высшей пробы в истории развития данного вида спорта в РФ и четвертой для сборной ОКР на текущих Играх.

Татьяна Минина стала серебряным призером в весовой категории до 57 кг. При этом 24 июля Михаил Артамонов завоевал бронзу на ОИ в весе до 58 кг и принес России вторую олимпийскую медаль.

Таким образом, российские спортсмены досрочно обеспечили себе первое место в медальном зачете, согласно данным «Спорт Экспресс».

Также сегодня сборная ОКР завоевала золото по спортивной гимнастике в командных соревнованиях. Подобная награда стала первой в истории России. В сумме за четыре упражнения Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096 балла), третье — представительницы Великобритании (164,096 балла).

Днем ранее олимпийское золото в командном зачете завоевали спортивные гимнасты сборной ОКР. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин получили в сумме за пять упражнений 262,500 балла. Российские гимнасты впервые с 1996 года одержали победу в командном турнире на Олимпийских играх.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021