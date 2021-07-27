Российский тхэквондист Ларин завоевал золото на Олимпиаде в Токио

Российский тхэквондист Владислав Ларин завоевал золото на Олимпиаде в Токио и принес сборной ОКР седьмую награду высшей пробы.

Спортсмен в финале весовой категории свыше 80 кг победил Деяна Георгиевски из Северной Македонии со счетом 15:9.

Накануне Максим Храмцов одержал победу над иорданцем Салехом аль-Шарабати в весовой категория до 80 кг и завоевал золотую медаль. Эта награда стала первой медалью высшей пробы в истории развития данного вида спорта в РФ и четвертой для сборной ОКР на текущих Играх.

Татьяна Минина стала серебряным призером в весовой категории до 57 кг. При этом 24 июля Михаил Артамонов завоевал бронзу на ОИ в весе до 58 кг и принес России вторую олимпийскую медаль.

Таким образом, российские спортсмены досрочно обеспечили себе первое место в медальном зачете, согласно данным «Спорт Экспресс».

Также сегодня сборная ОКР завоевала золото по спортивной гимнастике в командных соревнованиях. Подобная награда стала первой в истории России. В сумме за четыре упражнения Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова и Виктория Листунова набрали 169,528 балла. Второе место заняли американки (166,096 балла), третье — представительницы Великобритании (164,096 балла).

Днем ранее олимпийское золото в командном зачете завоевали спортивные гимнасты сборной ОКР. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин получили в сумме за пять упражнений 262,500 балла. Российские гимнасты впервые с 1996 года одержали победу в командном турнире на Олимпийских играх.