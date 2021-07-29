Прокуратура Испании обвинила Шакиру в неуплате налогов

Шакира может оказаться на скамье подсудимых в Испании. Причина — возможное уклонение от уплаты налогов. Прокуратура обвиняет певицу в шести налоговых преступлениях, сообщает телеканал «Известия».. В общей сложности речь идет о €14,5 млн. Звезде может грозить тюремное заключение. Шакира проживала в Барселоне с 2011 по 2014 год. По закону в этом случае человек становится налоговым резидентом.

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