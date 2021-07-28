Самый большой в мире звездчатый сапфир нашли на Шри-Ланке

На Шри-Ланке нашли самый большой в мире сапфир. Вес драгоценного камня — 510 кг, сообщает телеканал «Известия». Примерная стоимость находки — $200 млн. Но, несмотря на высокую цену, властям поступило сразу несколько заявок на покупку камня. Все потенциальные покупатели обратились из других стран. Звездчатый сапфир имеет уникальный узор. Из-за оптического эффекта кажется, что на камне нарисована звезда.

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