Депутат ГД заявила о недовольстве немцев вмешательством США в СП-2

Германия недовольна вмешательством США в сферу энергетического сотрудничества, в частности, в вопросе достройки «Северного потока – 2», на это, по мнению члена комитета Госдумы по международным делам Елены Паниной, указывает публикация в немецких СМИ информации о слежке американских спецслужб за немецкими канцлером Ангелой Меркель, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком. Об этом парламентарий заявила в понедельник, 31 мая, в интервью «РИА Новости».

Панина подчеркнула, что тема слежки Соединенных Штатов за германскими политиками являлась темой активного обсуждения до 2013 года, когда бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден разоблачил АНБ.

По словам депутата, затем подобные сообщения исчезли из западной прессы. По ее мнению, вероятно, это связано не с отказом от слежки американских спецслужб, а «тотальном табуировании этой темы в западных медиа».

«Любопытно, что как раз именно с этого момента на Западе началась активно раскручиваться тема «российских агентов», поиски которых стали напоминать симптомы паранойи», — сказала она.

Панина отметила, что вновь появившаяся в немецких СМИ тема, «говорит о том, что чаша терпения немцев переполнена».

«Они недовольны союзником, который выкручивает им руки, вмешивается в сферу энергетического сотрудничества, в сферу суверенных экономических решений, в том числе в вопрос достройки «Северного потока – 2 » <…> Сенсацией, таким образом, стали не столько разоблачения немецких журналистов, сколько тот факт, что именно сейчас немецкие СМИ решились их обнародовать. В Германии дают понять, что устали от назойливой «опеки» со стороны США», — подчеркнула политик.

Накануне Süddeutsche Zeitung сообщило, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012–2014 годах следило за целым рядом европейских политиков. Слежка велась за Меркель, министром иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франком-Вальтером Штайнмайером и кандидатом в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком.

Отмечалось, что власти Дании якобы не были в курсе происходящего, а взаимодействие осуществлялось на уровне спецслужб.

26 мая член комитета бундестага Германии по международной политике Вальдемар Гердт заявил, что решение президента США Джо Байдена о контрпродуктивности санкций в отношении «Северного потока – 2» напрямую связано с твердостью позиции ФРГ в отношении реализации газопровода. Он уточнил, что Германия четко дала понять Соединенным Штатам, что в случае остановки строительства газопровода американская сторона потеряет страну в лице союзника в Европе.

Накануне Байден назвал введение санкций на данном этапе против газопровода контрпродуктивным шагом для отношений с Европой, поскольку проект практически завершен.

Также в мае администрация США отказалась вводить ограничения против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG. При этом 21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток – 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».