США приняли санкции против российских судов и компаний «Северного потока — 2»

США в пятницу, 21 мая, ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток — 2». Об этом сообщил минфин страны.

В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, участвующих в строительстве трубопровода, в том числе «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

Среди компаний, подпавших под санкции, «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Кроме того, ООО «Коксохимтранс», уже находящуюся в санкционных списках США в связи с ситуацией на Украине, добавили и в перечень по строящемуся трубопроводу.

20 мая группа американских сенаторов от Республиканской партии внесла законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении оператора проекта «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига.

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток – 2», который завершен на 95%, практически невозможно. Также Псаки сообщила, что, решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

19 мая агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация США отказалась вводить санкции против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.