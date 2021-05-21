Сенат США предложил санкции против оператора «Северного потока — 2»

В сенат США в четверг, 20 мая, внесли законопроект, который предусматривает введение санкций в отношении оператора проекта «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Инициаторами выступили 14 сенаторов-республиканцев. Об этом сообщил в своем Twitter один из авторов инициативы Кевин Крамер (от штата Северная Дакота).

В случае принятия документа администрация президента США Джо Байдена должна будет ввести рестрикции против «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве трубопровода. По мнению Крамера, решение американского лидера не вводить санкции против оператора газопровода «грозит ослаблению позиции Америки на мировой арене». Сенатор призвал остальных законодателей поддержать свою инициативу, «пока администрация не заставила Соединенные Штаты на собственном опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность».

24 мая в комитете по иностранным делам сената конгресса США представители американской администрации проведут специальный брифинг по ситуации с санкциями в отношении трубопровода «Северный поток — 2».

19 мая агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация США отказалась вводить санкции против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG.

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток – 2», который завершен на 95%, практически невозможно. Также Псаки сообщила, что решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

Ранее в четверг представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано отметил, что ЕС принял к сведению предоставленный Госдепартаментом США конгрессу доклад по газопроводу «Северный поток – 2», а также отметил отказ американских властей от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей первой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике подтвердил, что в докладе Госдепартамента конгрессу США указано четыре российских судна, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», в отношении которых американская сторона намерена ввести санкции. Также, по его словам, в докладе указаны пять организаций и одно физическое лицо, против которых планируется ввести ограничительные меры.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.