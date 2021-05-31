Спецслужбы Дании помогали США следить за властями Германии

Спецслужбы Дании помогали США следить за мировыми лидерами. По данным издания Süddeutsche Zeitung, американцам открыли доступ на спецстанцию возле Копенгагена, сообщает телеканал «Известия».

С помощью Дании АНБ шпионило за европейскими политиками в 2012–2014 годах. Особенно спецслужбу интересовали канцлер Германии Ангела Меркель, тогдашний глава МИДа ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас он президент ФРГ), а также кандидат в канцлеры от социал-демократов Пеер Штайнбрюк. Власти Дании якобы не знали о слежке до 2015 года.

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