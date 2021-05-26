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В Германии объяснили отказ США от санкций в отношении СП-2

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Член комитета бундестага Германии по международной политике Вальдемар Гердт заявил, что решение президента США Джо Байдена о контрпродуктивности санкций в отношении «Северного потока – 2» напрямую связано с твердостью позиции ФРГ в отношении реализации газопровода.

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«Заявления Байдена и американской администрации, конечно, радуют, в течение многих лет мы пытались объяснить Вашингтону, что энергетическая корзина Германии не сложится без «Северного потока», иначе не удастся уйти ни от атомной, ни от угольной энергетики, нам нужен и «Северный поток – 2», и, возможно, «Северный поток – 3», — заявил парламентарий в беседе с «РИА Новости».

По его словам, решение США еще нельзя назвать победой, однако можно назвать «остановкой многолетнего курса, направленного на эскалацию».

Гердт уточнил, что Германия четко дала понять Соединенным Штатам, что в случае остановки строительства газопровода американская сторона потеряет страну в лице союзника в Европе.

Также член комитета бундестага положительно оценил предстоящую встречу американского лидера Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 16 июня в Женеве.

Накануне Байден назвал введение санкций на данном этапе против газопровода контрпродуктивным шагом для отношений с Европой, поскольку проект практически завершен.

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что предотвратить строительство «Северного потока – 2», который завершен на 95%, практически невозможно.

Также в мае администрация США отказалась вводить ограничения против оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. При этом 21 мая Соединенные Штаты ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с проектом «Северный поток – 2». В общей сложности под рестрикции попали 13 судов России, а также компании «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и «Коксохимтранс».

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

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