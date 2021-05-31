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Госпитализирован народный артист РСФСР Александр Збруев

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Звезда советского и российского театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение театра «Ленком», где служит актер.

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По данным агентства, артисту предстоит плановое обследование.

«Александр Збруев находится в больнице на плановом лечении», — рассказал представитель театра.

Ранее в понедельник информация о госпитализации артиста появилась в Telegram-каналах. В театре уточнили причину попадания артиста в больницу.

Актер дважды переболел коронавирусом. Когда он был госпитализирован во второй раз, в феврале, то рассказал о сомнении медиков в его диагнозе. Однако COVID-19 подтвердился.

82-летний Збруев известен зрителям своими работами в театре «Ленком» и по ролям в фильмах «Убить дракона», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Всё будет хорошо» и многих других.

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