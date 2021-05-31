Госпитализирован народный артист РСФСР Александр Збруев

Звезда советского и российского театра и кино, народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован. Об этом 31 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение театра «Ленком», где служит актер.

По данным агентства, артисту предстоит плановое обследование.

«Александр Збруев находится в больнице на плановом лечении», — рассказал представитель театра.

Ранее в понедельник информация о госпитализации артиста появилась в Telegram-каналах. В театре уточнили причину попадания артиста в больницу.

Актер дважды переболел коронавирусом. Когда он был госпитализирован во второй раз, в феврале, то рассказал о сомнении медиков в его диагнозе. Однако COVID-19 подтвердился.

82-летний Збруев известен зрителям своими работами в театре «Ленком» и по ролям в фильмах «Убить дракона», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Всё будет хорошо» и многих других.