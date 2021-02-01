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Актер Александр Збруев рассказал о проблемах со здоровьем после подозрения на COVID-19

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Актер Александр Збруев, у которого появлялись симптомы коронавирусной инфекции, рассказал о своем здоровье. В понедельник, 1 февраля, артист отметил, что чувствует себя не очень хорошо.

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Накануне у Збруева поднялась температура, и он обратился к врачам скорой помощи. Прибывшие медики заподозрили у актера COVID-19. После процедуры КТ выяснилось, что у него поражено около 16% легких.

«Я нахожусь дома и, можно сказать, неплохо себя чувствую. Температуры нет, я не кашляю. Но признали поражение легких, как врачи говорят, небольшое. Сегодня сделают еще одну процедуру и надеюсь, тьфу-тьфу я выберусь», — рассказал Збруев Teleprogramma.pro.

Точный диагноз артиста пока остается неизвестным. Отмечается, что Збруев уже переболел COVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз у артиста обычная пневмония.

Збруев отметил, что специалисты сомневаются в его диагнозе и намерены еще раз протестировать актера на коронавирус. Пока же артиста начали лечить именно от COVID-19.

«Я чувствую себя довольно прилично. Никаких побочных явлений: ни кашля, ни потери обоняния. Ничего такого нет абсолютно. Надеюсь, скоро поправлюсь», — добавил актер.

82-летний Збруев известен зрителям своими работами в театре «Ленком» и по ролям в фильмах «Убить дракона», «Батальоны просят огня», «Большая перемена», «Бедная Саша» и многих других.

По состоянию на 1 февраля в России выявлено 3 868 087 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 73 619 летальных исходов, выздоровело 3 318 173 человека.

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