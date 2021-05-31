В Египте зафиксированы первые случаи мукормикоза

Семь случаев «черной плесени» зафиксированы в египетской провинции Шаркия. Грибковую инфекцию нашли у пациентов, перенесших COVID-19, передает телеканал «Известия». Трем заболевшим сделали операции и удалили поврежденные органы. Известно, что в человеческий организм грибок попадает чаще всего через аппараты ИВЛ. Инфекция поражает носоглотку, глаза и легкие. Впервые мукормикоз был обнаружен в этом году в Индии. В стране грибковое заболевание уже более чем у 11 тыс. жителей.

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