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Чехия призвала РФ не считать ее недружественным государством

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Чехия призывает Россию не считать ее недружественным государством, сообщили 31 мая в чешском МИДе.

«В интересах снижения напряженности во взаимных отношениях Чехия призывает РФ отказаться от обозначения республики и других государств странами, которые проводят недружественные действия к России, и отменить связанные с этим меры», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства страны.

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Ранее, 14 мая, правительство России утвердило перечень недружественных стран, в список вошли США и Чехия. Данный указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных государств нанимать в свои представительства работников среди тех, кто находится на территории РФ. В тот же день первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что создание списка является вынужденной мерой в ответ на агрессивную антироссийскую политику зарубежных стран.

При этом, по словам главы МИД Чехии Якуба Кулганека, такое решение Москвы является дальнейшим шагом к эскалации отношений не только с чешской стороной, но и со всем Евросоюзом и его союзниками.

16 мая президент Чехии Милош Земан выразил сожаление относительно решения России внести республику в список недружественных стран.

Этому решению со стороны РФ предшествовало заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который 17 апреля сообщил о подозрении в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия заявила о решении выслать выслать 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства в столице персонами нон грата. Обвинения Чехии в адрес России категорически отвергли.

31 мая территорию дипмиссии в Праге покинула последняя группа из 60 в итоге сокращенных сотрудников посольства РФ и других российских загранучреждений. При этом в тот же день чешское издание «Список» заявило, что первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу деятельность агентов чешских спецслужб в РФ.

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