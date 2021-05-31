Последняя группа российских сотрудников покинула посольство РФ в Праге

Последняя группа из 60 сокращенных сотрудников посольства РФ и других российских загранучреждений покинула территорию дипмиссии в Праге и направилась в аэропорт. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что специально прибывший из Москвы за отъезжающими самолет Ил-96 вылетит из Праги в 16:00 (17:00 мск).

29 мая первая группа попавших под сокращение сотрудников посольства России в Чехии покинула Прагу. В нее вошли 54 человека, в числе которых как дипломаты, так и административно-технические сотрудники.

Чехия и Россия перешли на паритет в численности сотрудников посольств. По данным МИД РФ, к началу июня численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала, в то же время численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических и 91 принятого на месте сотрудника. Произойдет уравнивание численности персонала посольства России в Праге и посольства Чехии в Москве до уровня «семь дипломатов и 25 административно-технических работников».

Отношения между РФ и Чехией стали напряженными после того, как 17 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил о подозрении в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия решила выслать 18 российских дипломатов.

Москва в ответ объявила 20 сотрудников чешского посольства в столице персонами нон грата. Обвинения Чехии в адрес Москвы категорически отвергли, а факт того, что Прага не публикует доклад о взрыве, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала доказательством лжи.

20 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления о причастности РФ к взрыву безосновательны и разрушительны для отношений между двумя государствами. По его словам, в целом в отношении РФ проводится «линия на недружественное воздействие», оказываются давление и попытки сдерживания.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран. В список попали два государства — Чехия и США.