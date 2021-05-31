Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Главу МВД Чехии обвинили в раскрытии агентов спецслужб республики в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу деятельность агентов чешских спецслужб в России. Об этом 31 мая заявило чешское издание «Список».

Полная Чехарда: Прага подталкивает Евросоюз на дипломатический «бойкот»
В МИД Литвы заявили, что страны НАТО и ЕС обсуждают возможность коллективной высылки работников посольств РФ

«По мнению экспертов по безопасности, он, вероятно, угрожает работе чешских спецслужб за рубежом и своим заявлением может помочь Кремлю раскрыть личности чешских агентов», — говорится в материале издания.

В своем выступлении по телевидению, на которое ссылается «Список», Гамачек рассказал, что чешские спецслужбы еще до придания огласке инцидента во Врбетице, где в 2014 произошел взрыв склада боеприпасов, начали срочно отзывать своих сотрудников из России. В материале издания отмечается, что министр внутренних дел не имеет полномочий говорить о деятельности разведки за рубежом.

Отношения РФ и Чехии стали напряженными, после того как 17 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил о подозрении в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия заявила о решении выслать выслать 18 российских дипломатов.

В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства в столице персонами нон грата. Обвинения Чехии в адрес России категорически отвергли.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран, куда вошли США и Чехия. Данный указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных государств нанимать в свои представительства работников среди тех, кто находится на территории РФ. По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, создание списка является вынужденной мерой в ответ на агрессивную антироссийскую политику зарубежных стран.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021