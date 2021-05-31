Главу МВД Чехии обвинили в раскрытии агентов спецслужб республики в России

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек поставил под угрозу деятельность агентов чешских спецслужб в России. Об этом 31 мая заявило чешское издание «Список».

«По мнению экспертов по безопасности, он, вероятно, угрожает работе чешских спецслужб за рубежом и своим заявлением может помочь Кремлю раскрыть личности чешских агентов», — говорится в материале издания.

В своем выступлении по телевидению, на которое ссылается «Список», Гамачек рассказал, что чешские спецслужбы еще до придания огласке инцидента во Врбетице, где в 2014 произошел взрыв склада боеприпасов, начали срочно отзывать своих сотрудников из России. В материале издания отмечается, что министр внутренних дел не имеет полномочий говорить о деятельности разведки за рубежом.

Отношения РФ и Чехии стали напряженными, после того как 17 апреля премьер-министр страны Андрей Бабиш сообщил о подозрении в причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В тот же день Чехия заявила о решении выслать выслать 18 российских дипломатов.

В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешского посольства в столице персонами нон грата. Обвинения Чехии в адрес России категорически отвергли.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных стран, куда вошли США и Чехия. Данный указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных государств нанимать в свои представительства работников среди тех, кто находится на территории РФ. По словам первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, создание списка является вынужденной мерой в ответ на агрессивную антироссийскую политику зарубежных стран.