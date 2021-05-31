Лавров заявил о готовности России ответить на вопросы США о правах человека

Россия готова ответить на вопросы США, касающиеся соблюдения прав человека. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя повестку саммита российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

«Мы готовы разговаривать, у нас нет никаких запретных тем, мы будем обсуждать всё, что считаем нужным, и будем готовы ответить на те вопросы, которые затронет американская сторона. Это касается и прав человека», — сказал министр.

Он подчеркнул, что обсуждение этой темы Москва будет вести с опорой на международное право.

«Мы готовы обсуждать и права человека, и любую другую тему в тех объемах, которые предусмотрены универсально достигаемыми документами в этой или в другой сфере. Это будет опираться только на международное право. Не будем мы согласны брать за основу концепцию, которую сейчас продвигают, — концепцию миропорядка, основанного на правилах», — отметил Лавров.

Оптимальным форматом для обсуждения правозащитной проблематики он назвал совет ООН по правам человека.

Кроме того, министр предупредил, что российская сторона будет готова обратить внимание на проблемы в сфере соблюдения прав человека в США.

«Мы, например,с интересом следим за преследованием тех лиц, которые обвиняются в беспорядках 6 января этого года. Там много действительно интересного происходит, в том числе с точки зрения прав человека, с точки зрения прав оппозиции, с точки зрения защиты оппозиции», — добавил глава МИДа.

Ранее в этот же день замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что хотя повестки дня России и США к встрече президентов не совпадают, Москва готова реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны.

Накануне американский лидер Джо Байден заявил, что собирается поднять тему «нарушения прав человека» на встрече с президентом России. По словам президента США, он заявит Путину, что Вашингтон «не будет бездействовать, не будет давать возможность нарушать права человека».

Встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча лидеров двух государств с момента вступления Байдена в должность. При этом для президента РФ поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 мая рассказал, что Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях Москвы и Вашингтона после первой встречи двух лидеров.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Путин и Байден нацелены провести результативные переговоры и восстановить диалоговые форматы между государствами.

Байден предложил Путину провести саммит во время телефонного разговора 13 апреля. Несколько государств сразу же выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров.