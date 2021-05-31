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Рябков заявил о расхождении повесток стран к встрече Путина и Байдена

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Повестки дня России и США к встрече президентов этих стран Владимира Путина и Джо Байдена не совпадают. Об этом в понедельник, 31 мая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Повестки дня США и РФ не совпадают, но мы традиционно готовы реагировать на любые постановки вопросов с американской стороны. К сожалению, встречная готовность наблюдается гораздо меньше и реже», — сообщил он журналистам.

Замглавы ведомства добавил, что российская сторона подаст ряд сигналов, которые будут неприятны Вашингтону. Кремль же готов отреагировать на любые вопросы, которые поставит Белый дом, в том числе по тематике прав человека, отметил Рябков.

Встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча лидеров двух государств с момента вступления Байдена в должность. При этом для президента РФ поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

30 мая Байден заявил, что собирается поднять тему нарушения прав человека на встрече с российским лидером. По словам американского президента, он заявит Путину, что США «не будут бездействовать, не будут давать возможность нарушать права человека».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 мая рассказал, что Кремль не ожидает полного решения всех разногласий и перезагрузки в отношениях Москвы и Вашингтона после первой встречи двух лидеров.

25 мая вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что Путин и Байден нацелены провести результативные переговоры и восстановить диалоговые форматы между государствами.

Байден предложил Путину провести саммит во время телефонного разговора 13 апреля. Несколько государств сразу же выразили готовность предоставить свою площадку для переговоров.

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