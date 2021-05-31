Открывший стрельбу из окна в Екатеринбурге признал свою вину

Открывший стрельбу из окна в Екатеринбурге мужчина признал свою вину, передает корреспондент «Известий» из зала суда, где 31 мая проходит заседание по избранию задержанному меры пресечения.

Стрелявшему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух лиц и посягательстве на жизнь правоохранителя.

Бывший полицейский открыл стрельбу с балкона своей квартиры в районе Химмаш в Екатеринбурге накануне. Было принято решение брать квартиру злоумышленника штурмом, в результате 48-летний мужчина был задержан.

Экс-правоохранитель ранил сотрудника Росгвардии, его 31 мая отпустили из больницы домой после оказания медицинской помощи. Второй пострадавшей является девятилетняя девочка, которую врачи ранее ввели в медикаментозную кому.

По предварительным данным, 48-летний стрелок разослал своим знакомым сообщения о том, что ему надоела жизнь и он «всех постреляет».

Как рассказала соседка стрелявшего, мужчина служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». При этом женщина отметила, что обычно экс-полицейский вел себя довольно спокойно.

Очевидцы происшествия рассказали, что мужчина требовал «отменить гомосексуализм».