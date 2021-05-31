Раненную при стрельбе в Екатеринбурге девочку ввели в искусственную кому

Девочка, получившая ранения в результате стрельбы в Екатеринбурге, введена в медикаментозную кому. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Состояние [ребенка] крайне тяжелое», — добавил собеседник телеканала.

Отмечается, что во время происшествия девочка находилась в машине. Пуля попала ей в живот. Ребенку ранее провели операцию, которая продолжалась почти всю ночь, добавил источник.

Накануне в районе Химмаш в Екатеринбурге бывший полицейский открыл стрельбу с балкона своей квартиры. Было принято решение брать квартиру злоумышленника штурмом, в результате мужчина был задержан.

Пострадали два человека — девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии, которого после оказания медицинской помощи отпустили домой.

По предварительной информации, стрелок разослал сообщения своим знакомым о том, что ему надоела жизнь и он «всех постреляет».

Как рассказала соседка стрелявшего, он служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». При этом женщина отметила, что обычно экс-полицейский вел себя довольно спокойно. Очевидцы происшествия также рассказали, что мужчина требовал «отменить гомосексуализм».

Следственный комитет 31 мая потребовал арестовать бывшего полицейского, устроившего стрельбу.