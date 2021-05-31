СК потребовал арестовать устроившего стрельбу в Екатеринбурге

Следственный комитет потребовал арестовать бывшего полицейского, который устроил стрельбу в Екатеринбурге. Об этом в понедельник, 31 мая, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В суд направлено ходатайство следователя об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует ТАСС своего собеседника.

Накануне в районе Химмаш в Екатеринбурге бывший полицейский открыл стрельбу с балкона своей квартиры. Было принято решение брать квартиру злоумышленника штурмом, в результате мужчина был задержан.

Злоумышленник ранил сотрудника Росгвардии, его в понедельник отпустили из больницы домой после оказания медицинской помощи, а также девятилетнюю девочку, которая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, стрелок разослал своим знакомым сообщения о том, что ему надоела жизнь и он «всех постреляет».

Как рассказала соседка стрелявшего, мужчина служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». При этом женщина отметила, что обычно экс-полицейский вел себя довольно спокойно.

Очевидцы происшествия рассказали, что мужчина требовал «отменить гомосексуализм».