Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в реанимации

Девятилетняя девочка, которая пострадала при стрельбе в Екатеринбурге, сейчас находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

Хирурги Областной детской клинической больницы уже провели пострадавшей операцию, дополняет «РИА Новости» со слов представителя Минздрава свердловской области.

Днем ранее стало известно, что в Екатеринбурге, в районе Химмаш, бывший полицейский открыл стрельбу с балкона своей квартиры. Ранения получили сотрудник Росгвардии и девочка, которых госпитализировали.

В воскресенье вечером специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) начал штурмовать квартиру стрелявшего. Мужчина был задержан.

По предварительным данным, стрелок разослал сообщения своим знакомым о том, что ему надоела жизнь и он «всех постреляет».

Как рассказала соседка стрелявшего, он служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». При этом женщина отметила, что обычно экс-полицейский вел себя довольно спокойно. Очевидцы происшествия также рассказали, что мужчина требовал «отменить гомосексуализм».