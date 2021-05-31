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Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в реанимации

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Девятилетняя девочка, которая пострадала при стрельбе в Екатеринбурге, сейчас находится в реанимации. Ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

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Хирурги Областной детской клинической больницы уже провели пострадавшей операцию, дополняет «РИА Новости» со слов представителя Минздрава свердловской области.

Днем ранее стало известно, что в Екатеринбурге, в районе Химмаш, бывший полицейский открыл стрельбу с балкона своей квартиры. Ранения получили сотрудник Росгвардии и девочка, которых госпитализировали.

В воскресенье вечером специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) начал штурмовать квартиру стрелявшего. Мужчина был задержан.

По предварительным данным, стрелок разослал сообщения своим знакомым о том, что ему надоела жизнь и он «всех постреляет».

Как рассказала соседка стрелявшего, он служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». При этом женщина отметила, что обычно экс-полицейский вел себя довольно спокойно. Очевидцы происшествия также рассказали, что мужчина требовал «отменить гомосексуализм».

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