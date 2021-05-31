Пострадавшего при стрельбе в Екатеринбурге росгвардейца отпустили домой

Сотрудника Росгвардии, который получил ранение в ногу при стрельбе в Екатеринбурге, отпустили домой после оказания медицинской помощи. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Вторая пострадавшая при инциденте, девятилетняя девочка, сейчас находится в реанимации. Ей провели операцию, состояние ребенка оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС.

Накануне в районе Химмаш в Екатеринбурге бывший полицейский открыл стрельбу с балкона своей квартиры. Было принято решение брать квартиру злоумышленника штурмом, в результате мужчина был задержан.

По предварительным данным, стрелок разослал сообщения своим знакомым о том, что ему надоела жизнь и он «всех постреляет».

Как рассказала соседка стрелявшего, мужчина служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». При этом женщина отметила, что обычно экс-полицейский вел себя довольно спокойно.

Очевидцы происшествия рассказали, что мужчина требовал «отменить гомосексуализм».