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Зообизнес попросил снять запрет на импорт кормов для домашних питомцев

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Союз предприятий зообизнеса (СПЗ) попросил о снятии запрета на импорт кормов для непродуктивных животных, к которым относятся собаки и кошки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо председателя правления союза, председателя комиссии по зообизнесу «Опоры России» Кирилла Дмитриева общественному омбудсмену в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасии Татуловой в понедельник, 31 мая.

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В корпорации МСП заявили «Известям», что письмо поступило и они взяли его в работу.

«Просим вас способствовать снятию запрета на импорт кормов для непродуктивных животных (кошки, собаки, аквариумные рыбы и др.) для компаний-производителей, в продукции которых не были обнаружены незарегистрированные ГМО-компоненты», — приводит ТАСС текст письма Дмитриева.

Председатель правления СПЗ пожаловался, что Россельхознадзор поэтапно запрещает импорт готовых кормов для этого вида животных из-за «подозрений о наличии незарегистрированных ГМО-компонентов» в их составе. Например, летом 2020 года был ограничен ввоз всех кормов и кормовых добавок из Нидерландов, в марте — из США, в апреле — из Испании, в мае — из Германии и Литвы.

Корма из США запретили из-за обнаружения незарегистрированных ГМО-компонентов в кормовой добавке, из Испании — из-за заменителя цельного молока для кормления сельхозживотных, из ФРГ запретили корм для лошадей.

Дмитриев подчеркнул, что Россельхознадзор находит нарушения у отдельных предприятий, которые производят такую продукцию, а запрет вводят в отношении всех предприятий страны, в которой нашли нарушение, включая предприятия, производящие только корма для домашних животных.

В СПЗ считают, что запрет окажет «наибольшее негативное влияние» на субъекты малого бизнеса, которые импортируют и продают профессиональные, диетические и лечебные корма, а также на ветеринарные клиники, так как основа их дохода — продажа таких кормов. Дмитриев со ссылкой на оценку экспертов, уточнил, что в отрасли работает около 12 тыс. зоомагазинов, 3 тыс. ветклиник, 130 компаний-импортеров. Всего там занято около 4 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, которые обеспечивают около 70 тыс. рабочих мест.

По мнению союза, запрет ввоза кормов приведет к банкротству большинства предприятий отрасли и монополизации рынка крупнейшими игроками, продукцию которых реализуют продуктовые сети. Там предположили, что корма начнут ввозить в Россию нелегально, скорее всего, через Белоруссию и Казахстан, где нет запретов.

В апреле 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, освобождающее до конца года от госрегистрации ГМО соевые продукты и шрот, которые используются для кормов для животных. Губернаторы ряда регионов обратились в Минсельхоз с просьбой отменить решение. Ведомство не поддержало запрет главы правительства, заявив об отсутствии оснований для отмены упрощенного режима, и пообещало следить за безопасностью такой продукции.

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