В Госдуме предложили установить предельное время переработок

Депутаты от фракции ЛДПР вносят в Госдуму законопроект, которым устанавливается предельное число часов переработки при ненормированном рабочем дне. Об этом 31 мая в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Предлагается внести изменения в статьи 101 и 119 Трудового кодекса России и установить предельное время переработки при ненормированном графике — 120 часов в год. Кроме того, законопроект предусматривает необходимость учета переработанного времени, от него будет зависеть продолжительность дополнительного отпуска.

Предусмотрено исключение применения таких положений для руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, а также заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций, потому что организовать учет времени их работы в неурочное время не представляется возможным. В их отношении особенности применения ненормированного рабочего дня могут устанавливаться учредительными документами юридического лица, локальными нормативными актами, трудовыми договорами либо решениями работодателя, уполномоченных органов юридического лица, а равно и собственника имущества организации или уполномоченных собственниками лиц.

В законопроекте поясняется, что в отличие от сверхурочных работ, которые предполагают повышенную оплату или предоставление дополнительного времени отдыха, длительность ненормированного рабочего дня законодательно не ограничена.

При этом, как говорится в пояснительной записке, законодательно не устанавливается никакой связи между фактически отработанным временем за пределами рабочего дня и продолжительностью предоставляемого за это работнику дополнительного отпуска. Таким образом, трехдневный отпуск может получить как сотрудник, ни разу не привлекавшийся к работе после окончания своего рабочего времени, так и тот, который существенно «переработал».

Авторы законопроекта отмечают, что трудовые споры между работником и работодателем часто возникают не в связи с ненормированным рабочим днем, а из-за отсутствия учета фактически отработанного времени.

В документе поясняется, что, как следует из опубликованного в мае доклада Всемирной организации здравоохранения и Международной организации труда, увеличение длительности рабочей недели с 35–40 часов до 55 часов приводит к увеличению риска развития инсульта на 35%, смерти от ишемической болезни сердца на 17%. Как заявили авторы законопроекта, принятие документа даст возможность защитить законные права и интересы работников на отдых, обеспечит сохранение их здоровья.

13 мая было опубликовано исследование «Битрикс24», которое показало, что около половины россиян (47%) признались, что работают сверхурочно. При этом 65% сотрудников рассказали, что регулярные переработки допустимы, если компания выживает в сложной экономической ситуации.