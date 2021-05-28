В Госдепе подтвердили невозвращение США в Договор по открытому небу

Соединенные Штаты подтверждают, что не будут возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом 28 мая заявил представитель Госдепартамента.

«США сожалеют, что Договор по открытому небу был подорван российскими нарушениями. Как следствие, завершив обзор договора, США не намерены пытаться вернуться в договор, учитывая, что Россия не смогла предпринять никаких действий, чтобы вернуться к его соблюдению», — приводит его слова «РИА Новости».

Он отметил, что недавнее поведение России, в частности относительно Украины, «не соответствует поведению партнера, приверженного мерам выстраивания доверия».

27 мая в МИД России подтвердили, что получили уведомление от США о решении не возвращаться в ДОН. Данное решение американская сторона приняла по итогам проведения оценки целесообразности восстановления своего участия в договоре, от которого отказалась администрация бывшего американского президента Дональда Трампа в ноябре прошлого года.

19 мая Госдума приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации ДОН.

Тогда же сенатор Алексей Пушков заявил, что Вашингтон похоронил это соглашение, которое заключалось как важная мера доверия после окончания холодной войны. Пушков указал, что Запад ведет новую холодную войну против России и «от доверия не осталось и воспоминания».

При этом ранее Москва выражала готовность вернуться к исполнению ДОН, в случае если администрация американского президента захочет возобновить в нем участие.

Совет Федерации планирует рассмотреть законопроект о денонсации ДОН 2 июня.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Он вступил в силу в 2002-м. По его условиям, 34 страны — участницы соглашения могли открыто собирать данные о вооруженных силах друг друга и их деятельности. При этом Соединенные Штаты вышли из соглашения в ноябре 2020 года. В ответ на это РФ приступила к процессу выхода из договора 15 января, до того как в Белом доме сменилась администрация.